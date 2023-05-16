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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт определился с будущим в «Челси»

16 Мая 2023 • 10:00 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт планирует покинуть «пенсионеров», несмотря на приход в команду аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщил журналист Джейк Стайнберг.

Почеттино хочет сохранить игрока на «Стэмфорд Бридж», однако сам Мэйсон придерживается другого мнения. Главным претендентом на полузащитника является «Ливерпуль». Также в его трансфере заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Маунт – воспитанник академии «Челси». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги хавбек провел 24 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Мэйсон Маунт
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