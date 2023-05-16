Муса может перейти в лондонский клуб

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса попал в сферу интересов очередного клуба Английской премьер-лиги. Как информируют журналисты таблоида Daily Mail, заполучить 20-летнего американского футболиста в свои ряды хочет лондонский «Вест Хэм».

В борьбе за игрока «молотобойцам» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля». Сумма потенциальной сделки может составить 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Муса провел 31 поединок, в которых отметился двумя результативными передачами и получил девять желтых карточек. Трудовое соглашение Юнуса с «летучими мышами» рассчитано до середины 2026 года.