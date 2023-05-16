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Венгер отказал «Реалу» и «ПСЖ» ради «Арсенала»

16 Мая 2023 • 07:58 Комментировать

Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, от каких предложений отказывался по ходу своей карьеры.

«У меня были предложения от «ПСЖ», «Реала» и «Ювентуса», но я отказался. Также я не стал работать со сборными Франции и Англии. Сделал то, что было важно для меня в тот момент. Моим приоритетом была работа в «Арсенале». Я чувствовал, что могу оставить здесь свое наследие», - передает слова французского специалиста Talksport.

Напомним, что Венгер занимал пост главного тренера «канониров» с 1996 по 2018 год. Под руководством француза лондонский клуб три раза становился чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсен Венгер Арсенал Лондон
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