Венгер отказал «Реалу» и «ПСЖ» ради «Арсенала»

Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, от каких предложений отказывался по ходу своей карьеры.

«У меня были предложения от «ПСЖ», «Реала» и «Ювентуса», но я отказался. Также я не стал работать со сборными Франции и Англии. Сделал то, что было важно для меня в тот момент. Моим приоритетом была работа в «Арсенале». Я чувствовал, что могу оставить здесь свое наследие», - передает слова французского специалиста Talksport.

Напомним, что Венгер занимал пост главного тренера «канониров» с 1996 по 2018 год. Под руководством француза лондонский клуб три раза становился чемпионом Англии.