Назван фаворит на трансфер Осимхена - это суперклуб АПЛ

На трансферном рынке разгорелась серьезная борьба за нигерийского форварда Виктора Осимхена, правами на которого владеет «Наполи».

Согласно информации журналистов Il Mattino, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ». В настоящий момент фаворитом на трансфер африканского нападающего считаются «красные дьяволы». Сумма потенциального трансфера Осимхена может составить порядка 100 миллионов евро.

24-летний форвард провел в нынешнем сезоне Серии А 29 матчей, забил 23 гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до середины 2025 года.