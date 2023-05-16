Клопп оценил шансы «Ливерпуля» выйти в Лигу чемпионов

В рамках 36-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» отпраздновал крупную победу над «Лестером» со счетом 3:0. После завершения встречи главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп пообщался с журналистами.

«Выход в Лигу чемпионов? Мы делаем все, что в наших силах. Не думаю, что у «Ливерпуля» высокие шансы, учитывая то, как сейчас выступают «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Но будет жаль, если они оступятся, а мы не воспользуемся этим шансом. Поэтому нужно продолжать делать свою работу», - приводит слова немецкого тренера Sky Sports.

После 36 сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает пятое место, отставая от идущего четвертым «МЮ» на одно очко.