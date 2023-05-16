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«Ньюкасл» нацелился на защитника «Манчестер Сити» слухи

16 Мая 2023 • 00:44 Комментировать
Ньюкасл
...
Брайтон
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18.05 21:30

21-летний Тэйлор Харвуд-Беллис, принадлежащий «Манчестер Сити», привлёк внимание потенциального участника Лиги чемпионов в следующем сезоне – «Ньюкасла». Новостью делится Football Insider.

По информации источника, также за игроком следят менее статусные команды АПЛ на данный момент – «Фулхэм» и «Вест Хэм». А «Манчестер Сити» ещё не принял решение о будущем футболиста, контракт которого с «горожанами» завершается в конце следующего сезона.

Сезон текущий Харвуд-Беллис провёл под руководством Венсана Компани в «Бёрнли» и выиграл с командой Чемпионшип. На его счету 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он один раз отметился голом и два раза - ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 15 млн евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Тэйлор Харвуд-Беллис
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НЬЮКАСЛ БРАЙТОН
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