21-летний Тэйлор Харвуд-Беллис, принадлежащий «Манчестер Сити», привлёк внимание потенциального участника Лиги чемпионов в следующем сезоне – «Ньюкасла». Новостью делится Football Insider.

По информации источника, также за игроком следят менее статусные команды АПЛ на данный момент – «Фулхэм» и «Вест Хэм». А «Манчестер Сити» ещё не принял решение о будущем футболиста, контракт которого с «горожанами» завершается в конце следующего сезона.

Сезон текущий Харвуд-Беллис провёл под руководством Венсана Компани в «Бёрнли» и выиграл с командой Чемпионшип. На его счету 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он один раз отметился голом и два раза - ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 15 млн евро.