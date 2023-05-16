«Ливерпуль» не знает поражений в АПЛ с 1 апреля

1 апреля 2023 года – именно в этот день «Ливерпуль» Юргена Клоппа в последний раз на данный момент терпел поражение в рамках Английской премьер-лиги. «Красные» не устояли перед вероятным чемпионом Англии – «Манчестер Сити», 1:4.

После обидного разгрома у подопечных Юргена Клоппа последовали девять матчей, в семи из последних команда смогла победить. Повержены оказались «Лидс», «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Брентфорд» и «Лестер». Последняя победа случилась сегодня вечером, о том, как развивались события в прошедшем матче между аутсайдером и клубом первой пятёрки турнирной таблицы, читайте в нашей заметке.