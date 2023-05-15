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«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису в «Брентфорде» слухи

15 Мая 2023 • 20:10 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
20.05 14:30

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает сохранять интерес к голкиперу «Брентфорда» Давиду Райе. Об этом информирует The Telegraph.

Райя – основной голкипер крепкого середняка АПЛ Томаса Франка. В текущем сезоне на его счету 36 матчей за клуб во всех турнирах и 46 пропущенных голов, 11 матчей он отыграл без пропущенных мячей. Отметим, что вратарю всего лишь 27 лет.

Напомним, в случае перехода в стан «шпор» Райе даже не придётся менять город – «Брентфорд» базируется в пригороде Лондона.

Ранее стало известно, что Уго Льорис близок к тому, чтобы покинуть «Тоттенхэм» - французский голкипер получил соблазнительное предложение с Ближнего Востока.

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Тоттенхэм Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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