Дауд практически завершил переход в «Брайтон»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо не сомневается, что немецкий полузащитник Махмуд Дауд продолжит свою команду в «Брайтоне» - команде-сенсации итальянского специалиста Роберто де Дзерби.

Как отмечает Романо в своих соцсетях, у тренера есть огромный интерес к немецкому игроку. На данный момент готовятся все документы, чтобы официально оформить переход немца в клуб первой десятки АПЛ.

Дауд провёл в дортмундской «Боруссии» шесть последних лет карьеры, однако по окончании текущего сезона он точно покинет «шмелей». Об этом стало известно ещё в феврале.

Напомним, что в следующем сезоне у «чаек» есть отличные шансы на то, чтобы сыграть в еврокубках. За четыре тура до конца чемпионата Англии команда идёт на шестом месте с 58 очками, имея четыре игры в запасе. Вчера подопечные де Дзерби растоптали в гостях лондонский «Арсенал», практически лишив «канониров» надежд на чемпионство.