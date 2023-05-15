Динь хочет перейти команду, которая выступает в Лиге чемпионов

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь хочет выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. По информации от Sport Witness, француз хотел бы присоединиться летом к клубу, который будет играть в самом престижном еврокубке.

Динь понимает, что его дни в «Астон Вилле» сочтены. Под руководством Унаи Эмери игровое время Люка снизилось до минимума, особенно после трансфера Алекса Морено из «Бетиса». Напомним, Динь присоединился к бирмингемскому клубу лишь в январе 2022 года из «Эвертона».

Ранее француз выступал за такие команды, как «Рома», «ПСЖ» и «Барселона». В нынешнем сезоне на счету фуллбека один гол в Английской премьер-лиге.