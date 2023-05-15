Райя покинет «Брентфорд» летом, клуб нашёл ему замену в Бундеслиге

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя покинет свою команду грядущим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб уже нашёл замену вратарю сборной Испании. Новым голкипером «Брентфорда» с большой долей вероятности станет Марк Флеккен из немецкого «Фрайбурга».

Издание Bild сообщает, что сделка в данный момент находится в финальной стадии. За немецкого голкипера «Брентфорд» заплатит 13 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте с «Фрайбургом».

Напомним, главным претендентом на Райю в данный момент является лондонский «Тоттенхэм», который ищет замену Уго Льорису.