Макаллистер хочет перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер определился с предпочтениями насчёт своего следующего клуба. По информации от The Athletic, аргентинец хочет выступать за команду, которая в следующем сезоне будет принимать участие в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее в гонке за Макаллистером лидировал «Ливерпуль», но новые требования 24-летнего футболиста ставят переезд на «Энфилд» под угрозу, так как команда Юргена Клоппа пока отстаёт от топ-4 на 4 очка. Ещё одним претендентом на Макаллистера является «Манчестер Юнайтед», который пока идёт на четвёртом месте за три тура до конца чемпионата.