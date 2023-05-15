Льорис уходит из «Тоттенхэма»

36-летний французский голкипер Уго Льорис покинет лондонский «Тоттенхэм», об этом рапортует Lequipe. Вратарь собирается сменить место работы по завершении нынешнего сезона, несмотря на действующий контракт до лета 2024 года.

Среди вариантов продолжения карьеры Льориса называется чемпионат Саудовской Аравии. Один из клубов готов предложить французу выгодный денежный контракт.

Цвета «Тоттенхэма» Уго защищает с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги голкипер провел 25 поединков, в которых пропустил 39 мячей.