Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис уходит из «Тоттенхэма»

15 Мая 2023 • 13:37 Комментировать

36-летний французский голкипер Уго Льорис покинет лондонский «Тоттенхэм», об этом рапортует Lequipe. Вратарь собирается сменить место работы по завершении нынешнего сезона, несмотря на действующий контракт до лета 2024 года.

Среди вариантов продолжения карьеры Льориса называется чемпионат Саудовской Аравии. Один из клубов готов предложить французу выгодный денежный контракт.

Цвета «Тоттенхэма» Уго защищает с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги голкипер провел 25 поединков, в которых пропустил 39 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
4.20 4.60 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
13:49 · Англия. Премьер-лига
Кивиор: «Надеялся, что ВАР отменит первый гол «Брайтона»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд
13:37 · Англия. Премьер-лига
Льорис уходит из «Тоттенхэма»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»
12:18 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля
12:13 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо готов перейти в «Астон Виллу»
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагал «Милану» двух своих футболистов в обмен на Леау
11:18 · Англия. Премьер-лига
Почеттино возглавит «Челси» до конца недели
10:08 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гюндогана ещё не определено
10:03 · Англия. Премьер-лига
Роуз: «Почеттино – единственный тренер в моей карьере, который записывал тренировки»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Мор сделал прогноз на матч «Лестер» - «Ливерпуль»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Кайседо
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в феврале предлагал Маунту продлить контракт на один год, но игрок отказался
Все новости
Рекомендуем