В «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля

В лондонском «Челси» стали сожалеть о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку, об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Источник отмечает, что новые владельцы «пенсионеров» не рассчитывали на длительное сотрудничество с тренером, но в данный момент понимают, что слишком быстро уволили наставника. В «Челси» сейчас считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.

После ухода Томаса пост рулевого «Челси» занял Грэм Поттер. Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/2023 тренировать «синих» будет Фрэнк Лэмпард.