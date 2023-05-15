Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля

15 Мая 2023 • 12:18 Комментировать

В лондонском «Челси» стали сожалеть о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку, об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Источник отмечает, что новые владельцы «пенсионеров» не рассчитывали на длительное сотрудничество с тренером, но в данный момент понимают, что слишком быстро уволили наставника. В «Челси» сейчас считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.

После ухода Томаса пост рулевого «Челси» занял Грэм Поттер. Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/2023 тренировать «синих» будет Фрэнк Лэмпард.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
4.20 4.60 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
13:49 · Англия. Премьер-лига
Кивиор: «Надеялся, что ВАР отменит первый гол «Брайтона»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд
13:37 · Англия. Премьер-лига
Льорис уходит из «Тоттенхэма»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»
12:18 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля
12:13 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо готов перейти в «Астон Виллу»
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагал «Милану» двух своих футболистов в обмен на Леау
11:18 · Англия. Премьер-лига
Почеттино возглавит «Челси» до конца недели
10:08 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гюндогана ещё не определено
10:03 · Англия. Премьер-лига
Роуз: «Почеттино – единственный тренер в моей карьере, который записывал тренировки»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Мор сделал прогноз на матч «Лестер» - «Ливерпуль»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Кайседо
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в феврале предлагал Маунту продлить контракт на один год, но игрок отказался
Все новости
Рекомендуем