Какие интриги остались в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Франции и Германии

Главные европейские чемпионаты завершаются, кое-где уже известен чемпион, однако некоторые важные вопросы ещё открыты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает главные интриги на финише сезона в ведущих чемпионатах.

Англия

Пожалуй, главная интрига на финише Премьер-лиги – это борьба за места в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» пока находятся в топ-4, но опережают преследующий их «Ливерпуль» на четыре очка. Этот отрыв даёт возможность «сорокам» и «красным дьяволам» смотреть в будущее спокойно и иметь право на ошибку, но расслабляться уж точно не стоит.

Настоящая борьба развернулась за сохранение прописки в элите. Если «Саутгемптон» уже вылетел, то две команды, которые ему составят компанию, пока не определены. Девятнадцатый «Лестер» всего на четыре очка отстаёт от шестнадцатого «Ноттингем Форест». Между ними ещё расположились «Лидс», который находится в зоне вылета, и «Эвертон», который пока спасается. Очевидно, что на финише будет настоящая битва.

Испания

В Ла Лиге ясны три команды, которые сыграют в Лиге чемпионов на будущий сезон: «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Фаворитом в борьбе за четвёртую строчку является «Реал Сосьедад», который на пять очков опережает «Вильярреал». Кажется, баски смогут вернуться в главный еврокубок, хотя предстоящие матчи с «Барселоной» и «Атлетико» выглядят пугающими.

В Испании также основная борьба ведётся в подвале таблицы. «Эльче» уже вылетел, а остальные команды ещё пытаются спастись. Пока хуже всего дела у «Эспаньола» и «Хетафе», которые находятся в зоне вылета. Однако ещё пять команд точно нервничают. Восемнадцатый «Хетафе» всего на пять баллов отстаёт от тринадцатой «Сельты». Между ними расположились «Вальядолид», «Кадис», «Альмерия» и «Валенсия». Кто выживет, пока непонятно.

Италия

В Серии А раньше всех из топ-чемпионатов определился победитель, зато борьба за места в Лиге чемпионов будет жаркой. За три тура до конца кажется, что «Ювентус», «Интер» и «Лацио» удержатся в четвёрке. Римляне на четыре очка оторвались от «Милана» и на шесть от «Ромы». «Аталанта» и вовсе уже в семи очках от «Лацио». Однако в Италии неясна судьба «Ювентуса», и если туринцев лишат девяти очков, что сейчас обсуждается, то бергамаски вновь включатся в активную борьбу.

Кроме этого, осталось понять, кто же покинет Серию А. С двумя последними командами всё ясно – это «Сампдория» и «Кремонезе». Последнюю же путёвку по дороге вниз оспаривают «Верона», «Специя» и «Лечче». У первых двух по 30 очков, у последнего – 32. При этом в следующем туре «Лечче» как раз принимает «Специю».

Германия

Самая крутая концовка будет в Бундеслиге, тут вообще ничего не понятно. Претендентов на чемпионство осталось двое – «Унион» всё же отстал. «Бавария» пока на один балл опережает «Боруссию». В следующем туре мюнхенцы сыграют с «Лейпцигом», так что дортмундцы искренне надеются, что конкурент оступится.

Сам «Лейпциг» ведёт отчаянную борьбу за сохранение места в топ-4. «Быки» на два балла отстают от «Униона» и всего на один опережают «Фрайбург». Именно эти три команды и разыграют два места в Лигу чемпионов на будущий сезон.

За выживание битва и здесь ожидается жаркая. Если «Герта» вылетает, то вот кто с берлинцами напрямую понизится в классе, а кому предстоят стыковые матчи пока непонятно. Хуже всех ситуация у семнадцатого «Штутгарта», но «швабы» лишь на один балл отстают от «Шальке 04». В свою очередь клуб из Гельзенкирхена в одном очке от «Бохума» и в двух – от «Хоффенхайма». Вполне вероятно, что всё решится не просто в последнем туре, а даже в одном из матчей. «Штутгарт» сыграет с «Хоффенхаймом», и это, видимо, будет матч жизни.

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Франция

В Лиге 1 же интриг в общем-то нет. Чемпионом будет «ПСЖ», вместе с ним в Лиге чемпионов сыграют «Ланс» и «Марсель». Вылетят же «Анже», «Труа» и «Аяччо». Конечно, будет борьба за места в Лиге Европы и Лиге конференций, но это не так интересно.

Роман Андреев