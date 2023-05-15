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Почеттино возглавит «Челси» до конца недели

15 Мая 2023 • 11:18 Комментировать

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино близок к работе в лондонском «Челси». Как стало известно журналистам Sky Sports, на этой неделе тренер прилетит в Англию и заключит трудовое соглашение с «пенсионерами».

Стороны уже согласовали детали трудового соглашения. Срок действия контракта Почеттино с «Челси» будет рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона лондонцы уволили двух специалистов – Томаса Тухеля и Грэма Поттера. До конца сезона командой будет руководить Фрэнк Лэмпард.

После 35 туров Премьер-лиги «Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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