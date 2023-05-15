Мор сделал прогноз на матч «Лестер» - «Ливерпуль»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от поединка 36-го тура Английской премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Ливерпуль».

«Ливерпуль» в прекрасной форме. Как бы «Лестер» ни старался, но выиграть он сможет только по ЖК. «Ливерпуль» гораздо сильнее, к тому же мотивирован. Моя ставка: Ф2 (-1,5)», - передает слова Эдуарда издание «РБ Спорт».

Поединок «Лестер» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 15 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.