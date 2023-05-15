«ПСЖ» и «Манчестер Сити» могут обменяться суперзвёздами

В «ПСЖ» приняли решение о расставании с бразильским нападающим Неймаром. Об этом рапортует Sports Zone.

В настоящий момент руководство французского клуба рассматривает варианты расставания с 31-летним игроком. Парижане готовы как продать Неймара, так и отдать его в аренду с правом последующего выкупа. Кроме того, «ПСЖ» готов обсудить обмен нападающего на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Среди претендентов на Неймара уже называются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Бразилец выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Неймар решил уйти из «ПСЖ» - названа причина