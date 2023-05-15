Мэддисон выбрал себе новый клуб в АПЛ

Хавбеку «Лестера» Джеймсу Мэддисону понравилось играть на домашнем стадионе «Ньюкасла». Как сообщил журналист Бен Джейкобс, полузащитник склоняется к продолжению карьеры в составе «сорок».

«Чёрно-белые» давно проявляют интерес к Мэддисону. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера оценивается в 55 миллионов евро. Его контракт с «Лестером» рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 27 поединках, отметившись десятью забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.