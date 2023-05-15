«Челси» принял решении по Закарии

Швейцарский полузащитник Денис Закария вернется в «Ювентус» из аренды в лондонском «Челси». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, «пенсионери» решили не пользоваться опцией выкупа 26-летнего футболиста.

В соглашении прописана клаузула в размере 28 миллионов евро. Лондонский клуб не готов платить такие деньги за Закарию. Таким образом, Денис вернется в Турин по завершении нынешнего сезона.

«Челси» взял швейцарца в аренду в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Закария провел семь матчей, не отметившись голевыми действиями.