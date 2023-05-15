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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес может остаться в «Вест Хэме» при одном условии

15 Мая 2023 • 08:57 Комментировать

Шотландский специалист Дэвид Мойес может остаться в лондонском «Вест Хэме» по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Sky Sports, боссы «молотобойцев» готовы оставить тренера в случае сохранения места в Премьер-лиге. Контракт наставника рассчитан до 2024 года.

В последнем матче чемпионата Англии «Вест Хэм» на выезде потерпел поражение от «Брентфорда» со счетом 0:2. После 36 туров Премьер-лиги «молотобойцы» набрали 37 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче лондонский коллектив встретится с «Лидсом». Игра пройдет 21 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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