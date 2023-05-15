Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гави ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»

15 Мая 2023 • 07:46 Комментировать

18-летний талант каталонской «Барселоны» Гави отреагировал на информацию о возможном переезде в Английскую премьер-лигу, где интерес к нему проявляет лондонский «Челси».

«Я взял первый чемпионский титул в Испании. «Барселона» - это клуб мечты. Надеюсь, что отпраздную еще много побед с командой», - передает слова полузащитника клубное телевидение.

Гави является воспитанником академии «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 45 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Добавим, что «Барселона» досрочно стала чемпионом Ла Лиги в этом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
4.20 4.60 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
10:08 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гюндогана ещё не определено
10:03 · Англия. Премьер-лига
Роуз: «Почеттино – единственный тренер в моей карьере, который записывал тренировки»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Мор сделал прогноз на матч «Лестер» - «Ливерпуль»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Кайседо
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в феврале предлагал Маунту продлить контракт на один год, но игрок отказался
09:10 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон выбрал себе новый клуб в АПЛ
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решении по Закарии
08:57 · Англия. Премьер-лига
Мойес может остаться в «Вест Хэме» при одном условии
07:46 · Англия. Премьер-лига
Гави ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»
02:01 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски: «У меня были предложения из АПЛ, но я чувствовал, что должен остаться в «Наполи»
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов потратить внушительную сумму на звезду «Челси» слухи
14 Мая
23:42 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Арсенал» всё равно сделал шаг вперёд»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату потребовал у «Челси» Менди слухи
23:04 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ планирует приобрести Балогуна у «Арсенала»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби признал, что Кайседо и Макаллистер могут покинуть «Брайтон»
Все новости
Рекомендуем