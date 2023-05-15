Гави ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»

18-летний талант каталонской «Барселоны» Гави отреагировал на информацию о возможном переезде в Английскую премьер-лигу, где интерес к нему проявляет лондонский «Челси».

«Я взял первый чемпионский титул в Испании. «Барселона» - это клуб мечты. Надеюсь, что отпраздную еще много побед с командой», - передает слова полузащитника клубное телевидение.

Гави является воспитанником академии «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 45 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Добавим, что «Барселона» досрочно стала чемпионом Ла Лиги в этом сезоне.