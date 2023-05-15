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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зелиньски: «У меня были предложения из АПЛ, но я чувствовал, что должен остаться в «Наполи»

15 Мая 2023 • 02:01 Комментировать
Монца
2:0
Наполи
окончен

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски рассказал, как мог покинуть клуб перед началом чемпионского сезона.

Команда Лучано Спаллетти гарантировала себе звание чемпиона задолго до финиша Серии А, и воскресное поражение от «Монцы» (0:2) вряд ли испортило праздник неаполитанцам.

«Наше чемпионство стало невероятным событием как для клуба, так и для всего города. В прошлом году у меня было несколько предложений из Английской премьер-лиги, но я почувствовал, что должен остаться в «Наполи», и сейчас я счастлив. Я бы хотел продолжить выступления здесь, у нас отличная команда», – цитирует журналист Альфредо Педулла польского хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски
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