Виейра: «Арсенал» всё равно сделал шаг вперёд»

После того, как «Арсенал» разгромно проиграл «Брайтону» в тридцать шестом туре АПЛ, даже самые верные поклонники клуба вряд ли еще надеются на чемпионский титул. Но бывший капитан лондонского клуба Патрик Виейра, до недавнего времени тренировавший другой лондонский клуб, «Кристал Пэлас», считает, что команда в любом случае добилась прогресса.

- «Арсенал» в любом случае сделал шаг вперед в этом сезоне. Вряд ли кто-то поверил бы ровно год назад, что в этом сезоне «Арсенал» будет создавать проблемы «Манчестер Сити» до самого конца сезона. Сегодняшнее поражение - это больше чем поражение. Они должны использовать его для того, чтобы понять, что пошло не так, чего не хватило. Последние матчи они проводили при совсем ином давлении, ведь от них ждали победы, - цитирует слова Виейра BBC Sport.