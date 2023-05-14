Де Дзерби признал, что Кайседо и Макаллистер могут покинуть «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на вопрос о вероятной потере ключевых игроков.

Полузащитник Алексис Макаллистер, как многократно сообщали авторитетные источники, практически точно покинет ряды «чаек» летом – в борьбе за его подписание лидирует «Ливерпуль». Мойсес Кайседо, в свою очередь, интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, мы потеряем некоторых игроков, – признаёт де Дзерби. – Возможно, это будут Кайседо и Макаллистер. Мы должны быть готовы подписать как можно больше качественных футболистов в летнее окно», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова итальянца.