Де Дзерби – о победе над «Арсеналом»: «Брайтон» сыграл в свой футбол и проявил характер»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби пообщался с журналистами после успеха в матче с «Арсеналом» (3:0).

«Чайки» практически лишили «канониров» надежд на чемпионство, а сами ворвались в еврокубковую зону, опередив «Тоттенхэм» и «Астон Виллу».

«Сегодня было непросто, и я горжусь тем, что игроки сыграли в свой футбол и показали характер. Можно отлично играть и забивать много голов, но без правильного менталитета вы не достигнете своих целей.

Мы ещё не стали большой командой, но работаем в этом направлении. Чтобы давать бой таким соперникам, как «Арсенал», и бороться за место в еврокубках, нужно развивать ментальные качества», – заявил в интервью Sky Sports де Дзерби.