Кин и Виейра объяснили причину неудач «Арсенала» в концовке сезона

Знаменитые экс-полузащитник Рой Кин и Патрик Виейра поделились мнением о выступлении «Арсенала».

Коллектив Микеля Артеты уступил «Брайтону» в родных стенах (0:3), позволив «Манчестер Сити» уйти в четырёхочковый отрыв.

«В такие моменты вам нужны лидеры. Эдегор – технический лидер, но «Арсеналу» не хватает того, кто может постоять за своих товарищей, взять всё в свои руки, когда что-то идёт не так. Артете нужно решить эту проблему летом», – заявил Виейра.

«У «Арсенала» нет такой скамейки, как у «Манчестер Сити», так что тут всё просто. Команде не хватает правильных игроков с правильным характером. Избавившись от этой проблемы, они смогут довести дело до конца в следующий раз», – цитирует BBC Роя Кина.