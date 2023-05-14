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Кин и Виейра объяснили причину неудач «Арсенала» в концовке сезона

14 Мая 2023 • 21:32 Комментировать (2)
Арсенал
0:3
Брайтон
окончен

Знаменитые экс-полузащитник Рой Кин и Патрик Виейра поделились мнением о выступлении «Арсенала».

Коллектив Микеля Артеты уступил «Брайтону» в родных стенах (0:3), позволив «Манчестер Сити» уйти в четырёхочковый отрыв.

«В такие моменты вам нужны лидеры. Эдегор – технический лидер, но «Арсеналу» не хватает того, кто может постоять за своих товарищей, взять всё в свои руки, когда что-то идёт не так. Артете нужно решить эту проблему летом», – заявил Виейра.

«У «Арсенала» нет такой скамейки, как у «Манчестер Сити», так что тут всё просто. Команде не хватает правильных игроков с правильным характером. Избавившись от этой проблемы, они смогут довести дело до конца в следующий раз», – цитирует BBC Роя Кина.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Патрик Виейра Рой Кин
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Комментарии (2)
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Zed2891
14 Мая 2023 в 21:48
У Ротеты всегда в ответственный момент что-то идет не так, уже третий год подряд. И при чем здесь скамейка, они с середины марта играли раз в неделю и все равно в апреле умудрились обосраться по полной программе.
InterSan
14 Мая 2023 в 21:43
В следующий раз - Ливер, Челси и возможно Тотен с МЮ будут выступать посильнее......так что в следующий раз у Арсенала будет ещё меньше шансов.
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