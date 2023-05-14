Невилл: «Чемпионская гонка завершена»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» уже можно поздравлять с чемпионством.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Эвертон», а «Арсенал» с тем же счётом уступил «Брайтону» в родных стенах. Отрыв «горожан» от «канониров» теперь составляет четыре очка, при этом у «Сити» остаётся один матч в запасе.

«Думаю, сегодня чемпионская гонка завершилась. Казалось, что «Манчестер Сити» должно быть непросто, но они очень легко выполнили свою задачу, что негативно повлияло на настрой «Арсенала». В последние несколько недель команда Артеты не похожа на себя. Этот момент должен был рано или поздно наступить – «Арсенал» просто был не готов к такой борьбе», – заявил телеэксперт, выступая на Sky Sports.