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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Чемпионская гонка завершена»

14 Мая 2023 • 21:23 Комментировать
Эвертон
0:3
Манчестер Сити
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» уже можно поздравлять с чемпионством.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Эвертон», а «Арсенал» с тем же счётом уступил «Брайтону» в родных стенах. Отрыв «горожан» от «канониров» теперь составляет четыре очка, при этом у «Сити» остаётся один матч в запасе.

«Думаю, сегодня чемпионская гонка завершилась. Казалось, что «Манчестер Сити» должно быть непросто, но они очень легко выполнили свою задачу, что негативно повлияло на настрой «Арсенала». В последние несколько недель команда Артеты не похожа на себя. Этот момент должен был рано или поздно наступить – «Арсенал» просто был не готов к такой борьбе», – заявил телеэксперт, выступая на Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Гари Невилл
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