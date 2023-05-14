Артета прокомментировал крупное поражение «Арсенала» от «Брайтона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает об игре своей команды в поединке с «Брайтоном» (0:3).

«Канониры» пропустили три безответных мяча от «чаек» во втором тайме, практически лишившись шансов на чемпионство. Ранее лидирующий в турнирной таблице «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:0).

«Мы знали, что «Брайтон» – очень трудный соперник, но первый тайм получился достойным – мы должны были извлечь больше выгоды из тех моментов, что были у нас до перерыва. Мы пытались продолжать в том же духе, но очень быстро пропустили во втором тайме, после чего всё складывалось по сценарию «Брайтона», – заявил в интервью BBC Артета.