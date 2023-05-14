Эдегор – о чемпионской гонке: «Кажется, надежды больше нет»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мыслями после поражения «Арсенала» от «Брайтона» (0:3).

Отставание «канониров» от «Манчестер Сити» увеличилось до четырёх очков, при этом «горожанам» предстоит провести ещё три игры, а лондонцам – лишь две.

«Это тяжело принять. Кажется, никаких надежд [на чемпионство] больше нет. Честно говоря, я не знаю, что случилось с нами во втором тайме. До перерыва мы создавали голевые моменты.

Не думаю, что наша проблема заключается в менталитете. Мы хорошо начали матч, но затем всё сложилось так, как сложилось. Нужно извлечь из этого уроки», – сказал в интервью Sky Sports капитан «Арсенала».