Майка Ричардс – о поражении «Арсенала»: «Это было похоже на предсезонный товарищеский матч»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал поражение «Арсенала» от «Брайтона».

«Канониры» нуждались победы, чтобы продолжить погоню за лидирующим в турнирной таблице «Манчестер Сити», однако не справились с «чайками» в родных стенах, уступив со счётом 0:3. Отрыв «горожан», ранее одолевших «Эвертон» (3:0) теперь составляет четыре очка при одном матче в запасе.

«Манчестер Сити» сделал своё дело, а «Арсенал» не выдержал давления. Это отличный результат для «Сити», но меня очень разочаровала игра команды Артеты – сегодняшнее зрелище было больше похоже на предсезонный товарищеский матч. Я ожидал большего», – высказался в интервью Sky Sports Ричардс.