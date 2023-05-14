Лондонский «Арсенал» учудил крупное домашнее поражение от «Брайтона», но ещё сохраняет мизерные шансы на чемпионство

Лондонский «Арсенал» в 36-м туре АПЛ мерился силами с «Брайтоном».

«Арсенал» проявил кошмарную благосклонность для «Манчестер Сити», умудрившись переквалифицироваться из уверенного лидера таблицы в практически безнадёжного преследователя. Утратить преимущество в восемь очков и самому попасть в зависимое положение – это ещё постараться надо. Да, «Манчестер Сити» выдал классную победную серию, но «Арсенал» же мог сам провести апрель лучше, где он победил всего лишь один раз за пять матчей в Премьер-лиге.

Когда «канониры» начинали свой матч против «Брайтона», они уже знали, что «Манчестер Сити» не испытал проблем в гостевой встрече с «Ньюкаслом». Крупная победа досталась команде Хосепа Гвардиолы, что, конечно, не могло радовать «пушкарей», которые на тот момент отстали от «небесно-голубых» на четыре очка при равенстве проведённых встреч. Понятно, что «Арсеналу» ничего не оставалось, кроме как побеждать самому и лелеять призрачные надежды на осечки «Ман Сити».

Стартовая часть матча была омрачена медицинскими паузами, когда врачи оказывали соответствующую помощь Эдегору и Мартинелли. Замена первому из них не потребовалась, а вот вместо второго через некоторое время в игру вступил Троссар. Первый серьёзный удар по чужим воротам нанёс Энсисо с левого полуфланга – и Рамсдейлу пришлось вытаскивать мяч на угловой. На шестнадцатой же минуте Эдегор с дальней дистанции приложился в правый угол низом и немного не попал в створ.

На 24-й минуте Эдегор организовал шанс для Габи Жезуса, запустив его в проход по зоне правого инсайда. Последовал удар по воротам гостей с острого угла, отражённый Стилом. Через несколько минут обострил Троссар, после чьего удара мяч срикошетил от Гросса и угодил в перекладину. На 37-й минуте очень острый шанс сгенерировал «Брайтон», но Энсисо послал мяч в небо после прострела слева Митомы. Ну и в концовке первого тайма немного не попадали в правый угол Сака и Эдегор.

На 50-й минуте «Арсенал» оказался в статусе проигрывающей команды. «Брайтону» удалась атака левым флангом, и после повторного заброса Эступиньяна Энсисо головой переправил мяч в ворота Рамсдейла (0:1). В оставшееся приличное количество времени «пушкари» не сподобились на настоящий породистый штурм чужих ворот. В общем-то, кажется, они уже тогда окончательно смирились с отсутствием реальных чемпионских перспектив. А вот «Брайтон» выглядел весьма бодро и в концовке сделал счёт 0:2 и даже 0:3. После перехвата Макаллистера мяч оказался у Ундава, перебросившего внутри штрафной Рамсдейла, а потом ещё Эступиньян примерно с левого угла вратарской результативно сработал на добивании в дальний угол створа.

Призрачные шансы на золото у команды Микеля Артеты – кстати, получившего жёлтую карточку за неспортивное поведение, – ещё остаются. Теперь у «Манчестер Сити» 85 очков после 35 матчей, тогда как у «Арсенала» 81 балл по итогам 36 встреч. Таким образом, уже в следующем туре «небесно-голубые» могут отпраздновать чемпионство, им хватит для этого просто победы над хандрящим «Челси».

Кирилл Иванцов