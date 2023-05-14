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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонский «Арсенал» учудил крупное домашнее поражение от «Брайтона», но ещё сохраняет мизерные шансы на чемпионство

14 Мая 2023 • 20:31 Комментировать (4)
Арсенал
0:3
Брайтон
окончен

Лондонский «Арсенал» в 36-м туре АПЛ мерился силами с «Брайтоном».

Протокол игры  
Арсенал0:3Брайтон
  51'Энсисо Хулио (0:1)
  86'Ундав Дениз (0:2)
  90'Эступиньян Первис (0:3)
Рамсдейл АаронУайт БенКивёр ЯкубГабриэль дос СантосТирни КиранЭдегор Мартин 77' (Смит-Роу Эмил ( 77') Жоржиньо II 60' (Парти Томас ( 60'  88') Джака Гранит 60' (Нелсон Райс ( 60') Сака БукайоЖезус Габриэл 77' (Нкетиа Эдди ( 77') Мартинелли Габриэл 20' (Троссар Леандро ( 20')
Запасные: Виейра ФабиуХолдинг РобТёрнер МэттУолтерс Реуэл
Стил ДжейсонКайседо МойсесДанк ЛьюисКолуилл ЛевиЭступиньян Первис  34'Гросс Паскаль  55'Гилмор Билли 60' (Уэлбек Данни ( 60') Митома КаоруМакаллистер АлексисЭнсисо Хулио 82' (Ундав Дениз ( 82') Фергюсон Эван 77' (Буонанотте Факундо ( 77')
Запасные: Попион КэмеронМоран ЭндрюОффиа ОделугаМакгилл ТомасВан Хеке Ян-ПольАйяри Ясин
14 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

«Арсенал» проявил кошмарную благосклонность для «Манчестер Сити», умудрившись переквалифицироваться из уверенного лидера таблицы в практически безнадёжного преследователя. Утратить преимущество в восемь очков и самому попасть в зависимое положение – это ещё постараться надо. Да, «Манчестер Сити» выдал классную победную серию, но «Арсенал» же мог сам провести апрель лучше, где он победил всего лишь один раз за пять матчей в Премьер-лиге.

Когда «канониры» начинали свой матч против «Брайтона», они уже знали, что «Манчестер Сити» не испытал проблем в гостевой встрече с «Ньюкаслом». Крупная победа досталась команде Хосепа Гвардиолы, что, конечно, не могло радовать «пушкарей», которые на тот момент отстали от «небесно-голубых» на четыре очка при равенстве проведённых встреч. Понятно, что «Арсеналу» ничего не оставалось, кроме как побеждать самому и лелеять призрачные надежды на осечки «Ман Сити».

Стартовая часть матча была омрачена медицинскими паузами, когда врачи оказывали соответствующую помощь Эдегору и Мартинелли. Замена первому из них не потребовалась, а вот вместо второго через некоторое время в игру вступил Троссар. Первый серьёзный удар по чужим воротам нанёс Энсисо с левого полуфланга – и Рамсдейлу пришлось вытаскивать мяч на угловой. На шестнадцатой же минуте Эдегор с дальней дистанции приложился в правый угол низом и немного не попал в створ.

На 24-й минуте Эдегор организовал шанс для Габи Жезуса, запустив его в проход по зоне правого инсайда. Последовал удар по воротам гостей с острого угла, отражённый Стилом. Через несколько минут обострил Троссар, после чьего удара мяч срикошетил от Гросса и угодил в перекладину. На 37-й минуте очень острый шанс сгенерировал «Брайтон», но Энсисо послал мяч в небо после прострела слева Митомы. Ну и в концовке первого тайма немного не попадали в правый угол Сака и Эдегор.

На 50-й минуте «Арсенал» оказался в статусе проигрывающей команды. «Брайтону» удалась атака левым флангом, и после повторного заброса Эступиньяна Энсисо головой переправил мяч в ворота Рамсдейла (0:1). В оставшееся приличное количество времени «пушкари» не сподобились на настоящий породистый штурм чужих ворот. В общем-то, кажется, они уже тогда окончательно смирились с отсутствием реальных чемпионских перспектив. А вот «Брайтон» выглядел весьма бодро и в концовке сделал счёт 0:2 и даже 0:3. После перехвата Макаллистера мяч оказался у Ундава, перебросившего внутри штрафной Рамсдейла, а потом ещё Эступиньян примерно с левого угла вратарской результативно сработал на добивании в дальний угол створа.

Призрачные шансы на золото у команды Микеля Артеты – кстати, получившего жёлтую карточку за неспортивное поведение, – ещё остаются. Теперь у «Манчестер Сити» 85 очков после 35 матчей, тогда как у «Арсенала» 81 балл по итогам 36 встреч. Таким образом, уже в следующем туре «небесно-голубые» могут отпраздновать чемпионство, им хватит для этого просто победы над хандрящим «Челси».

Кирилл Иванцов

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Арсенал Лондон Апл Чемпионат Англии Брайтон
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Комментарии (4)
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roksanvanino2015
14 Мая 2023 в 21:30
брайтон очень даже крепкая комаеда
и так же хорошо комбинирует
ничего удивительного
задачи на сезон арсенал уже выполнил
LMI
14 Мая 2023 в 20:40
АБСОЛЮТНОЕ ПОЗОРИЩЕ.
Просто отвратительное зрелище. САМЫЙ УЖАСНЫЙ И САМЫЙ ПОЗОРНЫЙ МАТЧ всего сезона.
Zed2891
14 Мая 2023 в 20:50
Да ладно тебе, тут некоторые пишут, что Арсенал прогрессирует, Ротета четко ведёт команду, абсолютно гениальные решения по выбору состава, отличный настрой на важные матчи, прекрасные трансферы, всякие Виллианы, Зины, Жорики, и прочие объедки от суперклубов.
А самое главное представьте сейчас роди тех лохов и дебилов, которые купили за бущумные бабки в марте месяце билеты на последний "чемпионский" матч арсенала против волков, уа-ха-ха-ха.
redwhite1959
14 Мая 2023 в 20:36
После домашнего поражения в предыдущем туре от "Эвертона" 1-5 Де Дзерби сказал - В матче с "Арсеналом" вы увидите совершенно другой "Брайтон"! И своё слово сдержал! Мужик!
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