36-й гол Холанна плюс 2-й подряд дубль Гюндогана в АПЛ позволили «Манчестер Сити» разгромить «Эвертон»

В 36-м туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил на выезде у ливерпульского «Эвертона».

В середине сезона многие скептики уже уверились в том, что «Манчестер Сити» не сможет выбраться на первое место в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Лондонский «Арсенал» лидировал с приличным отрывом, но оказалось, что этот гандикап был отнюдь не критичен. Дважды обыграв «канониров» в личных встречах, плюс выдав десятиматчевую победную серию и тринадцатиматчевую беспроигрышную, команда Хосепа Гвардиолы совершила внушительный рывок на пьедестал.

Умело воспользовавшись осечками «Арсенала», «Манчестер Сити» создал себе весьма благоприятную ситуацию, когда в конце чемпионата всё зависит от него самого, и «небесно-голубые» даже имели право на одну ошибку. К матчам 36-го тура «Сити» подходил, имея в активе 82 очка после 34 игр, тогда как «Арсенал» обладал 81 баллом по итогам 35 встреч. В соперниках у манкунианцев был «Эвертон», над которым нависает угроза вылета из Премьер-лиги. Матч состоялся на арене «ирисок» «Гудисон Парк».

Тут надо ещё напомнить, что эту игру «небесно-голубые» проводили между полуфинальными матчами Лиги чемпионов. Их соперник по престижнейшему континентальному турниру мадридский «Реал» накануне не без труда минимально поборол в Примере «Хетафе», экономя силы. Но если «сливочные» чемпионство в Испании уже не возьмут, то для «Манчестер Сити» ситуация с золотыми медалями в АПЛ лежит на поверхности.

Команда Хосепа Гвардиолы не стала изменять себе в плане характера ведения игры, плотно взяв мяч под собственный контроль. Вряд ли кого-то можно удивить ситуацией, когда «Ман Сити» владеет мячом больше, чем соперник, в три с лишним раза времени. Однако «Эвертон» неплохо оборонялся. До Холанна мяч практически не доходил, а оказавшийся в чужой вратарской, наверное, вместо него Гюндоган не сумел в одном из эпизодов попасть по мячу.

При этом «ириски» оказались не робкого десятка и пробовали всё-таки себя в ответных атаках. По истечении получаса игры им удалось заработать угловой, после которого возник реально очень опасный момент у ворот Эдерсона. Справа от флажка подал Макнил, а Тарковски скинул Холгейту, который из района правой штанги должен был поражать ногой мишень, но запулил мяч на трибуну.

А не забиваешь ты – забивают дважды тебе. За короткий промежуток времени гости разразились двумя голами, увенчавшими фланговые доставки. Сначала Марез навесил справа, а Гюндоган в два касания, не подыграв себе рукой, филигранно положил мяч в левый угол. Ну и чуть позже Гюндоган выступил в качестве ассистента для Холанна, оформив чёткий кросс слева на линию вратарской площади. Эрлинг отправил мяч в сетку головой и сделал счёт 0:2.

Таким образом, полдела, если не больше, было сделано манкунианцами уже в первом тайме. В начале второй половины встречи Гюндоган увеличил преимущество гостей на табло до крупного, напрямую со штрафного поразив левый угол. Марез вскоре попытался повторить подобный трюк, однако на пути мяча встал игрок хозяев, и четвёртого гола в ворота «Эвертона» не состоялось.

Был эпизод, когда Фоден слева навешивал на Холанна, который неудачно ударил через себя, пробил несильно и не попал в створ. Визитёры могли позволить себе уже в некоторой степени и расслабиться, поэтому допустили два опасных удара со второго этажа по своим воротам. Бил Тарковски – и гостей с участием перекладины выручил Эдерсон. Бил Мина – оказалось выше створа.

«Манчестер Сити» сохранил «ноль» в графе пропущенных мячей в этом матче и набрал 85 очков, ещё на шаг приблизившись к третьему подряд чемпионскому титулу. Гюндоган оформил дубль во втором кряду матче АПЛ, а Холанн забил 36-й личный гол в текущем чемпионате Англии. Кроме того, «Ман Сити» продлил свою победную серию в Премьер-лиге до одиннадцати матчей. Впереди у команды Гвардиолы – очень важная ответная встреча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов