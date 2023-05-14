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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет купить защитника «Реала»

14 Мая 2023 • 14:08 Комментировать

Французский защитник Ферлан Менди может покинуть мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона и переехать в Английскую премьер-лигу.

Согласно данным The Mirror, в подписании 27-летнего латераля заинтересован лондонский «Арсенал». Сумма потенциальной сделки составит 17,5 миллиона фунтов (20 миллионов евро).

Менди защищает цвета «королевского» клуба с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ферлан провел 16 матчей, сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
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