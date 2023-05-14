«Арсенал» хочет купить ещё одного игрока «Манчестер Сити»

Португальский латераль Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации Transfer News Live, заинтересованность в услугах защитника проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» предпримут попытку приобрести португальца грядущим летом. Полным пакетом прав на Канселу владеет «Манчестер Сити». «Горожане» готовы продать игрока за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии защитник сыграл 13 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.