Лукаку выбрал между «Интером» и «Челси»

Будущее бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, выступающего на правах аренды за миланский «Интер», пока не определено. По данным инсайдера Николо Скиры, форвард желает продолжить карьеру в составе «нерадзурри».

«Интер», в свою очередь, пока не принял окончательного решения по будущему футболиста. Если стороны не договорятся, то Лукаку вернется в лондонский «Челси», которому принадлежит полный пакет прав на игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, отметившись восемью забитыми мячами (два – с пенальти) и пятью результативными передачами.