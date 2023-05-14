Неймару посоветовали перейти в «Арсенал»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Жилберто Силва высказался относительно будущего нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара.

«Последние недели Неймара в Париже были очень странными. Не думаю, что фанаты ведут себя правильно, приходя к его дому с протестами. Мне бы хотелось увидеть Неймара в составе «Арсенала». Мне очень нравится он как игрок», - передает слова Жилберто Daily Cannon.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 31-летний форвард провел 20 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Контракт Неймара с парижским грандом рассчитан до середины 2025 года.