Казанский дал прогноз на матч «Эвертон» - «Манчестер Сити»

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о предстоящем поединке между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«Выиграть три трофея вполне под силу. Но «Эвертон» очень неприятный соперник. Думаю, что он даст бой. Будет сдержанная игра, все решат ошибки во втором тайме. А в первой половине нас ждет ничья», - приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 мая, стартовый свиток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.