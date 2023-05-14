Известен срок контракта Почеттино с «Челси»

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино займет пост наставника лондонского «Челси» по завершении нынешнего сезона. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Сесар Луис Мерло, стороны согласовали условия сделки. Контракт будет рассчитан до середины 2026 года.

Почеттино приступит к работе с июня. До конца сезона руководить «пенсионерами» будет Фрэнк Лэмпард.

В последнем матче «Челси» на своем поле принимал «Ноттингем Форест» (2:2). После 35 туров Английской премьер-лиги лондонская команда набрала 43 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице.