«Барселона» договорилась со звездой «Манчестер Сити»

Немецкий хавбек Илкай Гюндоган, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», несколько месяцев назад договорился с каталонской «Барселоной» о трансфере. Об этом сообщают журналисты Mundo Deportivo.

Полузащитник решил уйти из нынешнего клуба, поскольку его не устроило предложение по новому контракту. «Горожане» готовы продлить с ним соглашение всего на один год, в то время как «Барселона» предложила трехлетний договор. Илкая полностью устроили условия, предложенные «сине-гранатовыми».

В текущем сезоне Премьер-лиги Гюндоган провел 29 поединков, в которых отметился шестью голевыми передачами и тремя результативными передачами.