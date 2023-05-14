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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте может пропустить остаток сезона

14 Мая 2023 • 08:01 Комментировать

Опорный полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может больше не выйти на поле в нынешнем сезоне. Об этом во время общения с журналистами рассказал главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

«Мы потеряли Канте во время вчерашней тренировки. У него появились болезненные ощущения в паховой области. По предварительным прогнозам, он выбыл на пару недель. Все понимают, что это означает», - передает слова тренера Talksport.

В нынешнем сезоне 32-летний французский хавбек подвержен травмам. Из-за повреждений Канте принял участие лишь в семи матчах Премьер-лиги, в которых отдал один ассист и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Н'Голо Канте
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