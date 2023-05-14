Лэмпард: «Челси» не хватает убийц на поле»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре своей команды после домашнего матча против «Ноттингем Форест». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Если вы хотите выигрывать матчи, когда у вас 76 процентов владения, то вам нужны убийцы на поле. Сейчас в «Челси» их не хватает», - передает слова специалиста портал Goal.com.

После 35 проведенных матчей «пенсионеры» набрал 43 балла и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице. В следующем поединке Английской премьер-лиги подопечные Лэмпарда встретятся с лидером чемпионата – «Манчестер Сити». Встреча состоится на «Этихаде» 21 мая.