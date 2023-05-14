«Челси» повторил антирекорд 28-летней давности

В рамках 36-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле принимал «Кристал Пэлас». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Стоит отметить, что «пенсионеры» продлили безвыигрышную серию на своем поле до шести матчей подряд. «Челси» впервые за 28 лет не смог выиграть в шести домашних матчах кряду.

После 35 проведенных матчей подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 43 балла и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем поединке «Челси» на выезде встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдет на «Этихаде» в воскресенье, 21 мая.