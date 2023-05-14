Полузащитник сборной Италии Фраттези рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Хавбек «Сассуоло» Давиде Фраттези рассказал о своих предпочтениях.

За 23-летним футболистом давно следят гранды Серии А, а также представители Английской премьер-лиги. По словам самого Фраттези, его очень привлекает вариант с переездом на Туманный Альбион: «Меня восхищает Премьер-лига – она очень хороша. Я бы хотел однажды попробовать там свои силы», – приводит заявление звезды «Сассуоло» инсайдер Николо Скира, подтвердивший заинтересованность в подписании итальянца со стороны неназванных английских клубов.

В активе Давиде Фраттези семь забитых мячей в 35 матчах текущего розыгрыша Серии А. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 млн евро.