Грилиш рассказал, чего ждёт от концовки сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мыслями о текущем положении дел.

27-летний футболист стал регулярно выходить в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы во второй половине текущего сезона. «Горожане» по-прежнему претендуют на победу сразу в трёх турнирах – Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии, – и Грилиш является важной составляющей успеха.

«Сейчас я действительно наслаждаюсь происходящим. Чувствую, что нахожусь в форме, и мне хотелось бы сохранить её до конца сезона. Надеюсь, я ещё забью несколько голов, раздам голевые передачи и помогу команде выиграть трофеи. Как атакующему игроку, мне бы хотелось чаще участвовать в голах», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Грилиша.