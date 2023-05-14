Марку Силва: «Хочу поблагодарить игроков»

«Фулхэм» обыграл «Саутгемптон» и оформил тому путевку в «пионерский лагерь на лето» - во вторую лигу английского футбола. Наставник «дачников», португальский специалист Марку Силва, прокомментировал успех своего клуба и поблагодарил поклонников.

- Я хочу поблагодарить игроков, а также поклонников. Такая поддержка в гостях дорогого стоит. Приятно, что не только взяли три очка, но и не пропустили. Мы были лучшей командой на поле, это было очевидно с самого начала игры, - цитирует слова Марку Силвы Sky Sports.

В следующем туре чемпионата «Фулхэм» сыграет дома с «Кристал Пэлас».