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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва: «Хочу поблагодарить игроков»

14 Мая 2023 • 00:55 Комментировать
Саутгемптон
0:2
Фулхэм
окончен

«Фулхэм» обыграл «Саутгемптон» и оформил тому путевку в «пионерский лагерь на лето» - во вторую лигу английского футбола. Наставник «дачников», португальский специалист Марку Силва, прокомментировал успех своего клуба и поблагодарил поклонников.

- Я хочу поблагодарить игроков, а также поклонников. Такая поддержка в гостях дорогого стоит. Приятно, что не только взяли три очка, но и не пропустили. Мы были лучшей командой на поле, это было очевидно с самого начала игры, - цитирует слова Марку Силвы Sky Sports.

В следующем туре чемпионата «Фулхэм» сыграет дома с «Кристал Пэлас». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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