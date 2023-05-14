Ходжсон: «Мы доминировали»

В тридцать шестом туре английского чемпионата воспрянувший после прихода нового тренера Роя Ходжсона «Кристал Пэлас» обыграл «Борнмут», забив тому два безответных мяча. Наставник «орлов» считает, что его команда доминировала на поле и посему победила совершенно заслуженно.

- Я очень доволен, это великолепное выступление, хотя я сомневался, что сейчас, с учетом турнирного положения, игроков можно мотивировать. По правде говоря, такого доминирования я не видел с матча с «Лестером». Очень рад этому, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сразится с «Фулхэмом».