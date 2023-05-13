Уорд-Праус ответил на вопрос о своём будущем после вылета «Саутгемптона» из АПЛ

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус обсудил с журналистами неудачу своей команды.

«Саутгемптон» лишился всех шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге, уступив «Фулхэму» в домашнем матче 36-го тура (0:2).

«Я не хочу заглядывать слишком далеко вперёд, – высказывается о своём будущем Уорд-Праус, цитируемый Sky Sport. – Мы только что вылетели, и сейчас я не думаю о завтрашнем дне. Нужно оставаться сплочёнными, чтобы справиться с этой неудачей. На протяжении долгих лет у нас были определённые принципы и структура, которые пошатнулись в этом сезоне», – заявил капитан «святых».