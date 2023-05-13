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Тренер «Саутгемптона» прокомментировал вылет клуба из АПЛ

13 Мая 2023 • 23:12 Комментировать

«Саутгемптон» стал еще одним клубом из топ-5 чемпионатов Европы, который покинет высшую лигу - в случае «Сотона» речь, естественно, об АПЛ. Это стало понятным после того, как «святые» проиграли на своем поле «дачникам» из «Фулхэма», пропустив два безответных мяча. Испанский наставник клуба Рубен Селлес прокомментировал неудачу своей команды.

- Я не могу назвать одну причину нашей неудачи, их несколько, но я точно знаю, что команде не хватало чувства товарищества, локтя, на поле. Игроки недостаточно верили друг в друга. У нас были конкурентоспособные матчи, но не поучалось быть стабильными, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Рубен Селлес
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