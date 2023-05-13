«Астон Вилла» - первая команда АПЛ по числу организованных сопернику офсайдов

«Астон Вилла» Унаи Эмери – первая команда Английской премьер-лиги по числу организованных офсайдов своему сопернику. Как сообщает Opta Sports, с момента прихода Эмери в бирмингемский клуб в ноябре прошлого года его команда 92 ловила игроков соперника в офсайд. Это на 27 больше, чем у любой другой команды в АПЛ.

Напомним, что сегодня вечером «вилланы» одержали важнейшую победу над «Тоттенхэмом» - 2:1, сравнявшись со «шпорами» в турнирной таблице. В следующем туре «Виллу» ждёт встреча в гостях с ещё одним прямым конкурентов – «Ливерпулем».

Ранее мы сообщали, сколько команда Эмери в среднем за матч Премьер-лиги набирает очков.