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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» - первая команда АПЛ по числу организованных сопернику офсайдов

13 Мая 2023 • 21:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
20.05 17:00

«Астон Вилла» Унаи Эмери – первая команда Английской премьер-лиги по числу организованных офсайдов своему сопернику. Как сообщает Opta Sports, с момента прихода Эмери в бирмингемский клуб в ноябре прошлого года его команда 92 ловила игроков соперника в офсайд. Это на 27 больше, чем у любой другой команды в АПЛ.

Напомним, что сегодня вечером «вилланы» одержали важнейшую победу над «Тоттенхэмом» - 2:1, сравнявшись со «шпорами» в турнирной таблице. В следующем туре «Виллу» ждёт встреча в гостях с ещё одним прямым конкурентов – «Ливерпулем».

Ранее мы сообщали, сколько команда Эмери в среднем за матч Премьер-лиги набирает очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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